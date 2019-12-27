Будущие медики из Ингушетии стали призерами Северо-Кавказского тура Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии

Представители семи вузов Северо-Кавказского кластера медицинских вузов соревновались по различным направлениям хирургии.

Команда ИнгГУ в составе 17 участников проходила подготовку к олимпиаде на кафедре «Анатомия человека». Команду сопровождали заведующая кафедрой «Анатомия человека» Мадина Болгучева, заведующий отделением торакальной хирургии Республиканского центра фтизиопульмонологии Якуб Имагожев, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии Ибрагим Долаков.

Конкурсная программа олимпиады проходила по следующим номинациям: «Брейн-ринг», «Десмургия», «Вязание хирургических узлов», «Эндовидеохирургия», «Пластическая хирургия», «Травматология», «Урология», «Периферическая нейрохирургия», «Микрососудистая нейрохирургия», «Нейрохирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», «Знание медицинских инструментов».

Ингушские студенты показали хорошую подготовку и стали призерами в шести номинациях. В номинациях «Брейн-ринг» и «Урология» они заняли первые места, в номинациях «Абдоминальная хирургия» и «Травматология» — вторые места, в номинациях «Пластическая хирургия» и «Эндовидеохирургия» — третьи места.