Будущие ингушские медики провели мероприятие, посвященное профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Студенты медицинского факультета Ингушского государственного университета провели в стенах альма-матер мероприятие «Оберегая сердца», сообщила пресс-служба вуза.
Будущие медики в формате «лекция-игра» рассказали присутствующим о проблеме широкого распространения заболеваний сердечно-сосудистой системы, важности профилактики и диспансеризации, значимости здорового образа жизни.
В рамках мероприятия студенты также участвовали в викторинах «Инфаркт — инсульт» и «Правда — миф».