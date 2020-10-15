Будущие ингушские медики провели мероприятие, посвященное профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Будущие медики в формате «лекция-игра» рассказали присутствующим о проблеме широкого распространения заболеваний сердечно-сосудистой системы, важности профилактики и диспансеризации, значимости здорового образа жизни.

В рамках мероприятия студенты также участвовали в викторинах «Инфаркт — инсульт» и «Правда — миф».