Будущие ингушские медики провели мероприятие, посвященное профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

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Студенты медицинского факультета Ингушского государственного университета провели в стенах альма-матер мероприятие «Оберегая сердца», сообщила пресс-служба вуза.

Будущие медики в формате «лекция-игра» рассказали присутствующим о проблеме широкого распространения заболеваний сердечно-сосудистой системы, важности профилактики и диспансеризации, значимости здорового образа жизни.

В рамках мероприятия студенты также участвовали в викторинах «Инфаркт — инсульт» и «Правда — миф».

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