Дата

Будущие финансисты — студенты Ингушского госуниверситета отметили профессиональный праздник

0

На финансово-экономическом факультете Ингушского государственного университета отметили День финансиста — главный праздник всех работников, отвечающих за финансовую политику страны, сообщила пресс-служба вуза.

Почетным гостем мероприятия стал ведущий специалист финансовой сферы Ингушетии, экс-министр финансов республики, ныне аудитор региональной Контрольно-счетной палаты Магомед-Башир Аушев.

Праздник проходил в непринужденной атмосфере с соблюдением всех карантинных требований Роспотребнадзора. Тематика встречи была обширной: специфика финансовой деятельности, бюджетная система, региональные финансы и финансово-кредитные институты, глобальные финансы и трансформация общественно-экономического уклада современности. Все участники мероприятия — и преподаватели и студенты — смогли обсудить, как грамотно подойти к принятию своих финансовых решений, и задавали интересующие вопросы.

Также была организована викторина для студентов первого курса «Финансы и кредит» на соответствующие профилю знания и эрудицию. Викторина включала шесть конкурсных туров, в которых студенты показали свои знания в области экономики и финансов. Самым активным участникам были вручены грамоты и книги.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Поисковый отряд «Малгобек» в октябре возобновит поисковые работы в рамках «Вахты памяти — 2020»
Ингушские лесники впервые получили на вооружение мотовездеходы
Жительница Ингушетии осуждена за хранение и продажу рыбы, занесённой в Красную книгу
Студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий приняли участие в правовом часе «Терроризм не имеет лица»
Творческие коллективы и исполнителей Ингушетии приглашают подать заявки на участие в «Русских сезонах»
Житель Ингушетии ответит в суде за незаконное потребление электроэнергии на 22,5 млн рублей
Готовится к изданию первый в истории региона красочный альбом «Изобразительное искусство Ингушетии»
В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева
В Мемориальном комплексе Ингушетии пройдет показ фильма о войне под открытым небом
В Ингушетии не нашлось ни одного муниципалитета, хорошо управляющего финансами
Каждая вторая поездка в транспорте на Юге и Северном Кавказе совершается по безналичной технологии

Главное

Яндекс.Метрика

 