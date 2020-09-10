Почетным гостем мероприятия стал ведущий специалист финансовой сферы Ингушетии, экс-министр финансов республики, ныне аудитор региональной Контрольно-счетной палаты Магомед-Башир Аушев.

Праздник проходил в непринужденной атмосфере с соблюдением всех карантинных требований Роспотребнадзора. Тематика встречи была обширной: специфика финансовой деятельности, бюджетная система, региональные финансы и финансово-кредитные институты, глобальные финансы и трансформация общественно-экономического уклада современности. Все участники мероприятия — и преподаватели и студенты — смогли обсудить, как грамотно подойти к принятию своих финансовых решений, и задавали интересующие вопросы.

Также была организована викторина для студентов первого курса «Финансы и кредит» на соответствующие профилю знания и эрудицию. Викторина включала шесть конкурсных туров, в которых студенты показали свои знания в области экономики и финансов. Самым активным участникам были вручены грамоты и книги.