Будущие филологи ИнгГУ обсудили роман Мусы Хадзиева «Лайсат»
В Ингушском государственном университете состоялась читательская конференция по роману Мусы Хадзиева «Лайсат», сообщает пресс-служба вуза.
В мероприятии приняли участие студенты филологических специальностей. Также присутствовали автор произведения Муса Хадзиев, декан филологического факультета Магомед Кульбужев, заведующая кафедрой ингушской литературы и фольклора Ханифа Мартазанова, доцент кафедры Магомед Матиев, а также преподаватели.
Муса Хадзиев рассказал присутствующим историю создания романа, о причинах, побудивших написать произведение, ответил на вопросы студентов и преподавателей.
«Обсуждение прошло живо, интересно и на высоком познавательном и воспитательном уровне», — отметила завкафедрой ингушской литературы и фольклора Ханифа Мартазанова.