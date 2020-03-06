Будущие филологи ИнгГУ обсудили роман Мусы Хадзиева «Лайсат»

В мероприятии приняли участие студенты филологических специальностей. Также присутствовали автор произведения Муса Хадзиев, декан филологического факультета Магомед Кульбужев, заведующая кафедрой ингушской литературы и фольклора Ханифа Мартазанова, доцент кафедры Магомед Матиев, а также преподаватели.

Муса Хадзиев рассказал присутствующим историю создания романа, о причинах, побудивших написать произведение, ответил на вопросы студентов и преподавателей.

«Обсуждение прошло живо, интересно и на высоком познавательном и воспитательном уровне», — отметила завкафедрой ингушской литературы и фольклора Ханифа Мартазанова.