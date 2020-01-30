«Мне, как и вам, неприятно, что так случилось, но участники подали заявку, провели митинг, сделали заявление в рамках закона, но затем закон был нарушен, они не соблюли регламент», — отметил Калиматов.

Глава республики отметил, что «есть процедуры», и это дело рассматривается уже не в Ингушетии, а на уровне прокуратуры и следственного комитета России по СКФО.

«Я провожу работу, и у меня есть информация. Это тема для меня — не табу, я говорю об этом там, где на ситуацию могут повлиять. Что толку сотрясать воздух громкими заявлениями? Будем надеяться, что все утрясется, и они (арестованные) благополучно вернутся домой», — отметил Калиматов.

Напомним, что митинг в Магасе был согласован правительством республики до 18 часов 26 марта 2019 года, но часть его участников провела ночь на площадке перед зданием НТРК «Ингушетия», а уже утром 27 марта произошло столкновение с правоохранителями.

После этих событий с апреля 2019 года более 30 человек было арестовано. Отдельные участники митинга по решению суда получили реальные сроки и освобождены с учетом их нахождения в СИЗО. В то же время лидерам протестного движения предъявлены новые обвинения в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ соответственно), среди задержанных есть девушка.