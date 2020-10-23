Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой

«Для выполнения аварийно-восстановительных работ в регионе могут быть задействованы следующие силы и средства: 17 бригад общей численностью в 54 человека, имеющих в своем распоряжении 16 единиц техники, а также два резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 35,5 кВт. Дополнительно для отработки взаимодействия при ликвидации аварий проводятся учения с подразделениями МЧС, муниципалитетами и органами исполнительной власти республики», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что электроэнергетическая отрасль республики, представленная филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», он располагает шестью районными электрическими сетями и одним городским участком.

В регионе 35 подстанций общей мощностью 530,6 МВА, высоковольтные линии электропередачи протяженностью 472,4 км, линии электропередач в 7 933,2 км, трансформаторные пункты — 3 101 единица на общую мощность 516 МВА.

Для бесперебойного энергоснабжения потребителей в 2020 году проведена работа в соответствии с разработанными годовыми планами-графиками ремонтов основного и вспомогательного оборудования подстанций и электрических сетей.

В рамках ремонтной деятельности реализованы работы, влияющие на подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов: расчистка трасс, ремонт воздушных линий электроэнергетики и коммутационного оборудования, а также трансформаторных подстанций.

По результатам проведенной ревизии ингушский филиала укомплектован аварийным резервом (трансформаторное масло, опоры, разъединители, силовые трансформаторы, изоляторы и др.).

Ростехнадзором по Ингушетии было вынесено предписание об устранении нарушений, препятствующих бесперебойному функционированию объектов в осенне-зимний период. Большая часть несоответствий устранена, для оставшихся установленные сроки перенесены, что не препятствует началу отопительного сезона.

Напомним, всем муниципалитетам Ингушетии вручены паспорта готовности к зиме.

В регионе находятся шесть котельных централизованного теплоснабжения в пяти муниципальных образованиях, которые в общей сложности отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и шесть соцобъектов.