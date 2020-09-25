Водоснабжение

Бригады «Ингушрегионводоканала» устраняют аварию на центральном водопроводе

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На магистральном водопроводе «Сунжа-Малгобек» произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщил газете «Ингушетия» представитель ГУП «Ингушрегионводоканал».

«По причине ветхости водопроводных путей произошел порыв 700-миллиметровой трубы. На текущей момент ведутся работы по устранению аварии. В связи с этим руководство «Ингушрегионводоканала» приняло решение приостановить водоснабжение в городах Сунжа, Карабулак, сельском поселении Троицкое и Малгобекском районе», — сказал собеседник издания.

По его данным, бригады предприятия будут работать до глубокой ночи для ликвидации коммунальной аварии и восстановления подачи питьевой воды в указанные населенные пункты в максимально сжатые сроки.

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