Бригады «Ингушрегионводоканала» устраняют аварию на центральном водопроводе

«По причине ветхости водопроводных путей произошел порыв 700-миллиметровой трубы. На текущей момент ведутся работы по устранению аварии. В связи с этим руководство «Ингушрегионводоканала» приняло решение приостановить водоснабжение в городах Сунжа, Карабулак, сельском поселении Троицкое и Малгобекском районе», — сказал собеседник издания.

По его данным, бригады предприятия будут работать до глубокой ночи для ликвидации коммунальной аварии и восстановления подачи питьевой воды в указанные населенные пункты в максимально сжатые сроки.