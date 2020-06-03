Брифинг министра спорта республики состоится в прямом эфире на национальном телеканале «Ингушетия»

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Анонсированный ранее брифинг министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоева перенесен на 5 июня в 19:30 мск и пройдет в прямом эфире телеканала НТРК «Ингушетия».

По информации пресс-службы спортивного ведомства региона, брифинг посвящен работе сферы физической культуры и спорта в регионе в условиях особого режима, планам и перспективам.

В рамках брифинга министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев ответит на вопросы журналистов и жителей республики.

Вопросы принимаются в директ «Инстаграм» официальной страницы Минспорта РИ @minsport_06 и на электронную почту press@ingsport. ru до 18:00 мск 4 июня. Также жители республики могут задать вопрос министру спорта в режиме онлайн, позвонив на телефон прямого эфира НТРК «Ингушетия».

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