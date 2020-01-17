Братья Тутаевы в составе сборной Швеции выступят на международном турнире Flatz Open

«Братья Тутаевы укрепили свое лидерство — Ахмед в весе до 51 кг, Мухаммед в категории до 55 кг, и готовятся в составе сборной страны в начале февраля выступить на турнире в Австрии», — сказал собеседник нашего издания.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в декабре 2019 года Ахмед и Мухаммед Тутаевы успешно выступили на одном из самых престижных турниров по греко-римской борьбе — «Glentons mästarmöte», завоевав «золото» и «серебро» в категории до 51 кг. Примечательно, что спортсмены стали победителями данных соревнований в третий раз.

Напомним, что братья Тутаевы начали заниматься борьбой в раннем возрасте. До переезда в Швецию они тренировались в центре олимпийской подготовки по вольной борьбе в Назрани под руководством Умара Хаблиева.

С 2015 года Ахмед и Мухаммед проживают в Швеции, где выступают за местный клуб IFK Linköpings BROTTARKLUB. Они являются победителями и призерами всевозможных соревнований по спортивной борьбе.

Коллектив газеты «Ингушетия» желает Ахмеду и Мухаммеду успешного выступления.