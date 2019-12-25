Братья Томовы стали победителями клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Абдулла Томов, в составе клуба «Sarreguemines Lutte» стал победителем 1-го дивизиона клубного Чемпионата Франции по спортивной борьбе. Якуб Томов, в составе клуба «Nimes Lutte», стал победителем 2-го дивизиона клубного Чемпионата Франции по спортивной борьбе.

Напомним, Абдулла Томов является руководителем и тренером клуба «Nimes Lutte», за которую выступает Якуб. За короткое время клуб поднялся с третьего дивизиона в первый.