Борьба

Братья Томовы стали победителями клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе

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Ингушские спортсмены братья Томовы стали победителями клубного Чемпионата Франции по спортивной борьбе.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Абдулла Томов, в составе клуба «Sarreguemines Lutte» стал победителем 1-го дивизиона клубного Чемпионата Франции по спортивной борьбе. Якуб Томов, в составе клуба «Nimes Lutte», стал победителем 2-го дивизиона клубного Чемпионата Франции по спортивной борьбе.

Напомним, Абдулла Томов является руководителем и тренером клуба «Nimes Lutte», за которую выступает Якуб. За короткое время клуб поднялся с третьего дивизиона в первый.

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