Дзюдо

Братья Талдиевы завоевали 6 медалей на международном турнире по дзюдо в Германии

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5 золотых и одну бронзовую медаль завоевали Ахмад и Мухаммад Талдиевы на турнире по дзюдо в немецком Ландау. Об этом «Ингушетии» сообщил отец юных чемпионов Адам Талдиев.

«Пять золотых наград на двоих завоевали Ахмад и Мухаммад на международном турнире «Landaucup», сказал он.

Как отметил глава семейства, на этот раз оба дзюдоиста выступали сразу в трех возрастных группах — среди спортсменов 2002-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. По информации Адама Талдиева, Ахмад стал лучшим в категории до 55 кг среди спортсменов 2002-2004 и 2007-2008 годов рождения. Он также удостоился «бронзы» в возрастной группе дзюдоистов 2005-2006 годов рождения.

Мухаммад выступал в категории до 46 кг и завоевал награды высшей пробы во всех трех возрастных группах. Стоит отметить, что на сегодняшний день на счету рекордсмена уже 46 золотых медалей.

Напомним, что менее недели назад Мухаммад Талдиев успешно отборолся на другом международном турнире в Германии — «Bremen open». Тогда юный чемпион выступал в двух возрастных группах — среди спортсменов 2004-2006 и 2007-2008 годов рождения, и в каждой из них одержал уверенную победу. Тогда же борец дебютировал в категории до 46 кг и при весе всего в 43 кг боролся с соперниками из более тяжелой весовой категории.

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