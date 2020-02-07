Братья Пугоевы завоевали пять медалей на открытом Всероссийском Кубке по карате в Ростовской области

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Рахман Пугоев занял первое место в разделе «Ката» и первое место в разделе «Фудокан», в весовой категории до 25 кг (7-8 лет).

Рахим Пугоев занял первое место в разделе «Ката», второе место в разделе «Фудокан» и второе место в разделе «Кумитэ», в весовой категории до 35 кг (11-12 лет).