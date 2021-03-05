Братья Дзангиевы завоевали «золото» и «серебро» на краевом первенстве по классической борьбе

Об этом «Ингушетии» сообщили в группе поддержки юных спортсменов.

Как стало известно нашему изданию, братья выступали в одной весовой категории — 32 кг. Они успешно справились со всеми своими соперниками и встретились в финале соревнований. В упорной борьбе победу одержал Рашид, Имрану же досталась серебряная награда.

Отметим, что в конце февраля спортсмены завоевали «золото» и «серебро» на международном турнире по классической борьбе в Калининградской области, а буквально несколько дней назад Имран стал победителем городских соревнований в Новороссийске.