Борьба

Братья Дзангиевы завоевали «золото» и «серебро» на краевом первенстве по классической борьбе

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Имран и Рашид Дзангиевы успешно выступили на первенстве Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое стартовало 2 марта в Новороссийске.

Об этом «Ингушетии» сообщили в группе поддержки юных спортсменов.

Как стало известно нашему изданию, братья выступали в одной весовой категории — 32 кг. Они успешно справились со всеми своими соперниками и встретились в финале соревнований. В упорной борьбе победу одержал Рашид, Имрану же досталась серебряная награда.

Отметим, что в конце февраля спортсмены завоевали «золото» и «серебро» на международном турнире по классической борьбе в Калининградской области, а буквально несколько дней назад Имран стал победителем городских соревнований в Новороссийске.

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