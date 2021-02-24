Братья Дзангиевы успешно выступили на международном турнире по классической борьбе в Калининградской области
Имран и Рашид Дзангиевы завоевали золотую и серебряную медали на проходившем накануне в Светлогорске международном турнире по греко-римской борьбе, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки юных спортсменов.
По информации собеседника нашего издания, Рашид Дзангиев стал победителем соревнований в категории до 32 кг, Имран Дзангиев поднялся на вторую ступень пьедестала почета в том же весе.
Отметим, что международный турнир по греко-римской борьбе, приуроченный ко Дню защитника Отечества, проходил в Светлогорске уже в 15-й раз. Эти состязания традиционно считаются одними из самых масштабных в Калининградской области, ежегодно собирая несколько сотен юных борцов из различных регионов России, Средней Азии, Скандинавии и Прибалтики.