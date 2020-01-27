Самбо

Братья Адам и Рустам Талдиевы успешно выступили на чемпионате МВД по боевому самбо в Санкт-Петербурге

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Адам и Рустам Талдиевы

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат МВД России среди территориальных органов и образовательных организаций МВД по самозащите без оружия и боевому самбо в рамках спартакиады по служебно-прикладным видам спорта, сообщили в полицейском ведомстве страны.

В составе участников — сильнейшие самбисты России — победители и призеры чемпионатов, первенств, кубков Европы и мира. Всего в чемпионате приняли участие 109 команд территориальных органов МВД России и 16 образовательных учреждений системы МВД, в общей сложности — более 800 спортсменов и судей со всех уголков России. В течение пяти дней компетентные судьи определяли сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях.

В этом году чемпионат приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На соревнованиях выступили ингушские спортсмены братья Талдиевы. Чемпион Европы по боевому самбо Адам Талдиев стал победителем в весовой категории до 68 кг. А трёхкратный чемпион России и двукратный чемпион мира Рустам Талдиев завоевал серебряную медаль в весе до 62 кг.

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