Бойцы клуба «Эскар» стали победителями и призерами чемпионата Всемирной федерации боевого самбо

По его информации, Ислам Аушев стал победителем первенства в категории до 40 кг в разделе «поединки без курток», а также удостоился «серебра» в разделе «борьба без курток».

Кроме того, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Руслан Белхароев и Расул Исрапилов, выступавшие в весовых категориях до 82 кг и до 90 кг соответственно, возрастной группы «взрослые».

Как подчеркнул Абти Яндиев, оба спортсмена выполнили норматив мастера боевого самбо международного класса.

Отметим, что чемпионат и первенство Всемирной федерации боевого самбо (WSCF) по профессиональному боевому самбо проходили в Твери в минувшие выходные. Состязания проводились в двух разделах — «поединки без курток» и «борьба без курток». В турнире приняли участие лучшие бойцы-самбисты из разных регионов России.