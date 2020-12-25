Бой за титул чемпиона России по боксу между Курейшем Саговым и Хетагом Моураовым перенесён на неопределенное время
Боксёрский бой за титул чемпиона России по профессиональному боксу в первом тяжёлом весе между Курейшем Саговым (4-1-0) и Хетагом Моураовым (5-0-0), который должен был состояться 24 декабря, перенесён.
Как объяснили организаторы поединка, причиной переноса является положительный тест на коронавирус у Моураова.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», о дате проведения титульного боя будет известно чуть позже.