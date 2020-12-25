Бокс

Бой за титул чемпиона России по боксу между Курейшем Саговым и Хетагом Моураовым перенесён на неопределенное время

0

Боксёрский бой за титул чемпиона России по профессиональному боксу в первом тяжёлом весе между Курейшем Саговым (4-1-0) и Хетагом Моураовым (5-0-0), который должен был состояться 24 декабря, перенесён.

Как объяснили организаторы поединка, причиной переноса является положительный тест на коронавирус у Моураова.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», о дате проведения титульного боя будет известно чуть позже.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии подозревается в угрозе применения насилия в отношении полицейского
В Ингушетии более 1 тыс. человек с Covid-19 наблюдаются медработниками на дому
Ингушские организации приглашаются к участию в конкурсе проектов военно-исторической тематики
Ингушетия примет участие во Всероссийском проекте «Народная культура для школьников»
Работники ингушского Дома народного творчества повысили квалификацию в рамках программы «Творческие люди»
Ингушский драмтеатр имени Идриса Базоркина приглашает на спектакль «Народный родник»
В Алапаевске Свердловской области пройдёт день культуры Ингушетии
Представители мэрии Назрани вручили новогодние подарки больным детям
Назрановский район признан лучшим муниципальным образованием по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Администрация Карабулака поощрит объекты предпринимательства за лучшее новогоднее оформление
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района состоялось первое заседание примирительной комиссии

Главное

Яндекс.Метрика

 