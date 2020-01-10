Борьба

Борец вольного стиля Эмир Муцольгов включён в список атлетов в номинации «Спортивная гордость Старого Оскола — 2019»

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Ингушский борец из города Старый Оскол Эмир Муцольгов включён в список спортсменов в номинации «Спортивная гордость Старого Оскола — 2019».

Эмир включён в этот список наряду с такими спортсменами, как Фёдор Емельяненко, Денис Лебедев и другие, кто имеет непосредственное отношение к этому городу.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Эмир является серебряным призёром первенства России по вольной борьбе 2019 года среди юношей до 16 лет. В этом же году он остановился в шаге от медали на первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет (Польша) в весовой категории до 85 кг, уступив в схватке за бронзу представителю Турции.

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