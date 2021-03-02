Борец Рамазан Арапханов стал победителем первенства России
Воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» Рамазан Арапханов завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в весовой категории до 71 кг.
«Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев сообщил, что на пути к «золоту» Рамазан Арапханов провел шесть схваток, и победа на данном первенстве обеспечила ингушскому борцу путевку на первенство Европы и мира», — поделилась информацией с газетой «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.
Первенство страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное памяти заслуженного тренера России Ю. Крикухи, проходило с 26 февраля по 2 марта в Омске. Участие в нем приняли более 400 сильнейших спортсменов из 30 регионов страны.