Борьба

Борец Рамазан Арапханов стал победителем первенства России

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Воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» Рамазан Арапханов завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в весовой категории до 71 кг.

«Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев сообщил, что на пути к «золоту» Рамазан Арапханов провел шесть схваток, и победа на данном первенстве обеспечила ингушскому борцу путевку на первенство Европы и мира», — поделилась информацией с газетой «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.

Первенство страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное памяти заслуженного тренера России Ю. Крикухи, проходило с 26 февраля по 2 марта в Омске. Участие в нем приняли более 400 сильнейших спортсменов из 30 регионов страны.

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