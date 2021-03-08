Вольная борьба

Борец Калой Картоев стал победителем рейтингового турнира в Риме

0

Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев, выступающий за сборную Турции, завоевал «золото» на международном турнире Мемориал Маттео Пелликоне в Италии.

На пути к золотой медали в весе до 92 кг Калой Картоев (Селим Яшар) уверено провел четыре схватки, одолев представителей Индии, Казахстана, США. В финальном поединке он противостоял турку, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

«Я приехал на этот турнир после долгого перерыва, чтобы проверить свои силы. Было, конечно, тяжело в физическом плане. Моя весовая категория 86 кг, сейчас мой вес 88 кг. Для того, чтобы сильно не гонять вес, я заявился на эти соревнования в весовой категории до 92 кг. Зная, что за меня болели мои близкие, друзья и мой народ, радуюсь своим успехам вдвойне, так как смог порадовать своих болельщиков и тех, кто за меня переживал», — сказал Картоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские боксеры стали призерами открытых соревнований общества «Динамо»
Пять золотых медалей завоевали ингушские боксеры на турнире в Ессентуках
В Ингушетии коронавирус за сутки подтвержден у 15 человек
В середине весны в России ожидается рост заболеваемости Covid-19
Упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Ингушское отделение Союза театральных деятелей отметило свое совершеннолетие
Ингушские артисты приглашают женщин на праздничный концерт
Калиматов восхитился поступком 18-летней Сабины Эсаевой, спасшей соседских детей при пожаре
Один человек погиб, трое пострадали в ночном ДТП в Ингушетии
В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19
В Ингушетии пройдет первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет

Главное

Яндекс.Метрика

 