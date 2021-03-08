Борец Калой Картоев стал победителем рейтингового турнира в Риме

На пути к золотой медали в весе до 92 кг Калой Картоев (Селим Яшар) уверено провел четыре схватки, одолев представителей Индии, Казахстана, США. В финальном поединке он противостоял турку, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

«Я приехал на этот турнир после долгого перерыва, чтобы проверить свои силы. Было, конечно, тяжело в физическом плане. Моя весовая категория 86 кг, сейчас мой вес 88 кг. Для того, чтобы сильно не гонять вес, я заявился на эти соревнования в весовой категории до 92 кг. Зная, что за меня болели мои близкие, друзья и мой народ, радуюсь своим успехам вдвойне, так как смог порадовать своих болельщиков и тех, кто за меня переживал», — сказал Картоев.