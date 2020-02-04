Вольная борьба

Борец Ахмед Тутаев стал призером международного турнира в Австрии

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Ингушский борец Ахмед Тутаев завоевал бронзу на международном турнире по вольной борьбе «Flatz open 2020» в Австрии, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки братьев Тутаевых.

По информации собеседника нашей газеты, на этот раз Ахмед выступал в категории до 51 кг, его брат Мухаммед — в весе до 55 кг. Оба спортсмена уверенно шли к победе, но спортивная фортуна улыбнулась лишь одному из братьев.

Таким образом, по результатам состязаний Ахмед стал призером соревнований, Мухаммед занял пятую строчку.

«Оба борца сражались за третье место, «бронзу» вырвал Ахмед», — прокомментировал выступление атлетов представитель группы поддержки.

Собеседник нашего корреспондента напомнил, что в выходные в Швеции стартует чемпионат страны по греко-римской борьбе, на котором выступят оба брата.

Коллектив газеты «Ингушетия» желает Ахмеду и Мухаммеду успехов на предстоящем турнире. Мы будем следить за их выступлением.

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