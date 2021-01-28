Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане
Братья Ханиевы стали призёрами первенства Республики Дагестан по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Каспийске.
Магомед-Тагир Ханиев (СК «Кушт») занял первое место в весовой категории до 70 кг. Магомед-Башир Ханиев (СК «Чингиз») — второе место в весовой категории до 65 кг. Оба тренируются в УОР Хасавюрта.
Необходимо отметить, что в весовой категории до 65 кг на данном турнире было 65 участников, а в весовой категории до 70 кг было 80 участников.