Единоборства

Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане

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Братья Ханиевы стали призёрами первенства Республики Дагестан по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Каспийске.

Магомед-Тагир Ханиев (СК «Кушт») занял первое место в весовой категории до 70 кг. Магомед-Башир Ханиев (СК «Чингиз») — второе место в весовой категории до 65 кг. Оба тренируются в УОР Хасавюрта.

Необходимо отметить, что в весовой категории до 65 кг на данном турнире было 65 участников, а в весовой категории до 70 кг было 80 участников.

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