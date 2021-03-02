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Борцы Муса Евлоев и Бекхан Оздоев выступят на рейтинговом турнире «Маттео Пелликоне»

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Муса Евлоев и Бекхан Оздоев

Ингушские борцы греко-римского стиля Муса Евлоев в весе до 97 кг и Бекхан Оздоев в весовой категории до 87 кг в составе сборной России выступят на рейтинговом турнире UWW «Маттео Пелликоне» в Риме.

Отличие соревнований, которые будут проходить 4-7 марта этого года, в том, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии, а набирается рейтинг для посева на основных стартах, сообщается на сайте ФСБР.

Напомним, что двукратный чемпион мира Муса Евлоев был освобожден от январского чемпионата России.

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