Борцы Муса Евлоев и Бекхан Оздоев выступят на рейтинговом турнире «Маттео Пелликоне»
Ингушские борцы греко-римского стиля Муса Евлоев в весе до 97 кг и Бекхан Оздоев в весовой категории до 87 кг в составе сборной России выступят на рейтинговом турнире UWW «Маттео Пелликоне» в Риме.
Отличие соревнований, которые будут проходить 4-7 марта этого года, в том, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии, а набирается рейтинг для посева на основных стартах, сообщается на сайте ФСБР.
Напомним, что двукратный чемпион мира Муса Евлоев был освобожден от январского чемпионата России.