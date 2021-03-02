Борцы Муса Евлоев и Бекхан Оздоев выступят на рейтинговом турнире «Маттео Пелликоне»

Отличие соревнований, которые будут проходить 4-7 марта этого года, в том, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии, а набирается рейтинг для посева на основных стартах, сообщается на сайте ФСБР.

Напомним, что двукратный чемпион мира Муса Евлоев был освобожден от январского чемпионата России.