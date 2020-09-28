Борьба

Борцы классического стиля из спортклуба «Ади Ахмад» прошли отбор на первенство России

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Спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» завоевали три медали различного достоинства на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди участников до 23 лет, которое проходило в спорткомплексе Олимпийской деревни.

Об этом стало известно от президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, серебряными медалистами стали Мансур Калиматов в весовой категории до 72 кг и Мухаммад Хациев в весе до 77 кг. Бронзовым призером в весовой категории до 97 кг стал Зелимхан Цуров. Руслан Белхороев, отметил, что в целом команда выступила хорошо.

«Общий результат неплохой, и это радует, так как после такого длительного перерыва, связанного с пандемией, ребята не потеряли форму и с таким же желанием победить выходят на ковер. Отмечу, что это уже второй старт после вынужденного перерыва. Наших спортсменов пришел поддержать вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Евлоев. Ответственным тренером на этих соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов», — рассказал Белхороев.

Следует отметить, что первенство Москвы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет являлось отборочным на первенство России, которое пройдет в Москве в ноябре этого года.

Все три ингушских спортсмена получили путевки на первенство России.

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