Борцы из Ингушетии завоевали три медали первенства России по спорту глухих
Серебряными призерами первенства России по спорту глухих в классический борьбе стали Азраил Костоев в весе до 55 кг и Мовсар Мужухаев в весовой категории до 60 кг.
Азраил Костоев также завоевал «бронзу» по вольной борьбе (до 55 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
Первенство России по спорту глухих (греко-римская и вольная борьба) среди юниоров проходило во Владимире на минувшей неделе. В нем принимали участие спортсмены из 22 субъектов страны.