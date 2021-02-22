Борьба

Борцы из Ингушетии завоевали три медали первенства России по спорту глухих

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Серебряными призерами первенства России по спорту глухих в классический борьбе стали Азраил Костоев в весе до 55 кг и Мовсар Мужухаев в весовой категории до 60 кг.

Азраил Костоев также завоевал «бронзу» по вольной борьбе (до 55 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Первенство России по спорту глухих (греко-римская и вольная борьба) среди юниоров проходило во Владимире на минувшей неделе. В нем принимали участие спортсмены из 22 субъектов страны.

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