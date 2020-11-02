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Борцы из Ингушетии успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе в Витебске

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Спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» по итогам Открытого международного турнира по греко-римской борьбе в Витебске выиграли две медали.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, Мухаммад Евлоев в весовой категории до 87 кг занял второе место, серебряная медаль в активе и у Зелимхана Цурова в весовой категории до 97 кг.

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что конкуренция на соревнованиях была очень серьёзная, но, несмотря на это, ингушские спортсмены выступили неплохо и показали красивую борьбу.

Ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.

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