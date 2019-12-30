Большой новогодний концерт состоится во Дворце спорта «Магас»

Звёзды Кавказа сойдутся на одной сцене, чтобы подарить зрителям своё творчество и хорошее настроение. В этот вечер исполнят свои хиты Ринат Каримов, Элина Дагаева, Алиса Супронова, Лиза Ахматова, Азнаур, Анора, Айна Гетагазова, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Артур Хулагов, Зелимхан Барханоев, Индира Хачубарова, Русанна, Осман Имагожев, женская вокальная группа ингушской филармонии, казачий хор и другие. А самых маленьких зрителей ждёт сюрприз — мюзикл-сказка «Новогоднее волшебство» и поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Начало концерта — в 18:00. Вход свободный.