Большинство российских школ продолжают обучение полностью в очном формате

Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ обучение проходит в смешанном формате и используются дистанционные технологии.

Как сообщили в Минпросвещения России, как правило, это перевод на дистанционное обучение только определённых классов.