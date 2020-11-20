Большинство российских школ продолжают обучение полностью в очном формате
По последним данным ситуационного центра Министерства просвещения России, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 — это порядка 0,08% от всех школ страны.
Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ обучение проходит в смешанном формате и используются дистанционные технологии.
Как сообщили в Минпросвещения России, как правило, это перевод на дистанционное обучение только определённых классов.