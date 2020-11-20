Коронавирус

Большинство российских школ продолжают обучение полностью в очном формате

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По последним данным ситуационного центра Министерства просвещения России, количество школ, закрытых на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией, уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 33 — это порядка 0,08% от всех школ страны.

Полностью в очной форме продолжают работу более 70% школ страны, в подавляющем большинстве остальных школ обучение проходит в смешанном формате и используются дистанционные технологии.

Как сообщили в Минпросвещения России, как правило, это перевод на дистанционное обучение только определённых классов.

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