Большинство пожаров в Ингушетии происходят в жилом секторе
В период с 16 по 23 ноября 2020 года пожарно-спасательные подразделения Ингушетии 4 раза привлекались для тушения пожаров, которые произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Несмотря на активно проводимую профилактическую работу инспекторами государственного пожарного надзора с населением, с начала 2020 года на территории республики произошло более 380 пожаров, 226 из которых — в жилом секторе. В общей сложности материальный ущерб составил 17 миллионов 564 тыс. рублей.
По словам специалистов чрезвычайного ведомства, основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Люди халатно относятся к требованиям пожарной безопасности в быту, что приводит к печальным последствиям.