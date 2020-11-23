Пожарная безопасность

Большинство пожаров в Ингушетии происходят в жилом секторе

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В период с 16 по 23 ноября 2020 года пожарно-спасательные подразделения Ингушетии 4 раза привлекались для тушения пожаров, которые произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Несмотря на активно проводимую профилактическую работу инспекторами государственного пожарного надзора с населением, с начала 2020 года на территории республики произошло более 380 пожаров, 226 из которых — в жилом секторе. В общей сложности материальный ущерб составил 17 миллионов 564 тыс. рублей.

По словам специалистов чрезвычайного ведомства, основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Люди халатно относятся к требованиям пожарной безопасности в быту, что приводит к печальным последствиям.

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