Больше всего овощей и фруктов потребляют в Ингушетии

В частности, в Ненецком автономном округе лишь 1,9% мужчин едят не менее 400 граммов овощей и фруктов. Чуть больше показатели — в Чукотском автономном округе (2,1%), Хабаровском крае (4,9%), Республике Тыва (6,7%) и Удмуртии (6,8%).

В свою очередь больше всего плоды потребляют мужчины в Ингушетии (72,8%), Адыгее (65,7%), Калининградской области (53,9%), Севастополе (49,6%) и Самарской области (48,5%).

Касательно женщин статистика несколько отличается. Так, особенно сильный дефицит овощей и фруктов в их рационе — в Ненецком (3,4%) и Чукотском (3,7%) автономных округах, Республике Тыва (5%), Хабаровском (6%) и Забайкальском (8%) краях.

Тогда как достаточное потребление стало ежедневной привычкой для многих женщин в Ингушетии (68,6%), Калининградской области (61,2%), Адыгее (58,8%), Самарской области (50,3%) и Карачаево-Черкесии (48,8%).

В целом по стране фрукты и овощи женщины едят больше (27,2%), чем мужчины (24,2%).

Стоит отметить, что ведомство не учитывало при анализе потребление картофеля, топинамбура и батата.

Если человек регулярно ест овощи и фрукты, это в целом приносит пользу организму. В частности, насыщает его витаминами. Однако это не способно уберечь от инфекций. Например, от Covid-19, отметила в беседе с News. ru. врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

По ее словам, дефицит овощей и фруктов в рационе не сильно влияет на состояние представителей северных народов — плоды там не растут, поэтому и люди не привыкли их потреблять. Их желудочно-кишечный тракт попросту не настроен на такую пищу.

«Это влияние на желудочно-кишечный тракт, на кожу людей — это отрицательные стороны недоедания овощей и фруктов. Если мы говорим о недоедании овощей и фруктов в местах обитания европейского человека, то это, безусловно, большой вред. Если идет витаминизация организма, то человек чувствует себя более здоровым, крепким. Это обилие клетчатки — по сути дела, идет очищение организма. И в результате в определенном смысле это оздоровление», — пояснила она.