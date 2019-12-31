Панкратион

Больше 15 наград завоевали ингушские борцы на Всероссийском турнире по панкратиону на Кубани

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7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали представители Ингушетии на Всероссийском турнире по панкратиону на кубок губернатора Краснодарского края, сообщил нашей газете президент региональной Федерации панкратиона Абти Яндиев.

По его информации, победителями турнира стали: Ислам Аушев, Магомед Мальсагов, Ислам Цокиев, Беслан Хашиев, Акраман Чилиев, Джамал Цечоев и Хасан Обиев.

Серебряные награды получили: Анзор Мержоев, Ислам Хугоев, Хас Магомед Фаргиев и Исмаил Коригов. «Бронзы» удостоились Исмаил Аушев, Закир Муцольгов, Иса Хашагульгов, Анзор Гандалоев и Умар Булгучев. «Серебра» и «бронзы» удостоился Иса Нальгиев.

По итогам состязаний республиканская сборная заняла почетное третье место в командном зачете. Второе место досталось представителям Чечне. Победителями стали хозяева турнира.

Абти Яндиев выразил признательность тренерскому составу за подготовку команды к данным соревнованиям.

«Слова искренней благодарности и признания тренерам Назиру Хадзиеву, Баширу Гагиеву и Алихану Халухаеву за проделанную огромную работу по подготовке спортсменов», — сказал он.

Отметим, что Всероссийский турнир по спортивной борьбе в дисциплине панкратион на кубок губернатора Краснодарского края проходил на Кубани накануне. Состязания проводились в нескольких возрастных и весовых категориях в дисциплинах «панкратион традиционный» и «панкратион классический».
В турнире приняли участие 270 спортсменов из Южного федерального округа, республик Северного Кавказа, Крыма и Калмыкии.

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