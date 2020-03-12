Здравоохранение

Больные с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией в Ингушетии отсутствуют

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Больные с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией 2019-nCoV по состоянию на 12 марта текущего года в Республике Ингушетия отсутствуют. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ведомство озвучило пять правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Для подготовки медицинского персонала в медицинских организациях республики проведено 23 семинара с охватом 1435 медработников.

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