Более ста книг передала Национальная библиотека Ингушетии следственному изолятору в Карабулаке

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Национальная библиотека Ингушетии передала СИЗО-1 в Карабулаке более 100 изданий исторической и художественной литературы, полученных из Администрации Главы республики, сообщает пресс-служба учреждения.

Благотворительная акция приурочена к 75-летию Великой Победы и носит культурно-просветительскую и нравственно-патриотическую миссию. В числе дарственных изданий много книг, освещающих тему Великой Отечественной войны.

Библиотекари организовали в актовом зале СИЗО-1 книжную выставку, где были представлены книги воспоминаний очевидцев, исторические монографии и сборники статей ученых и т. д.

Мероприятие прошло в рамках действующего проекта-соглашения «Книга — одна из дорог», подписанного руководителями учреждений, сказано в релизе.

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