Более ста книг передала Национальная библиотека Ингушетии следственному изолятору в Карабулаке

Благотворительная акция приурочена к 75-летию Великой Победы и носит культурно-просветительскую и нравственно-патриотическую миссию. В числе дарственных изданий много книг, освещающих тему Великой Отечественной войны.

Библиотекари организовали в актовом зале СИЗО-1 книжную выставку, где были представлены книги воспоминаний очевидцев, исторические монографии и сборники статей ученых и т. д.

Мероприятие прошло в рамках действующего проекта-соглашения «Книга — одна из дорог», подписанного руководителями учреждений, сказано в релизе.