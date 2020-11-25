Более миллиарда рублей выделят Ингушетии на ликвидацию крупной свалки в Малгобеке

«Госдума России приняла во втором чтении законопроект «О Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который предусматривает выделение республике субсидии на рекультивацию земельного участка, занятого самой крупной в Ингушетии свалки отходов», — отметил представитель ведомства.

По словам собеседника издания, она расположена на окраине Малгобека. Площадь свалки ТКО составляет 20,8 га. Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году — 598,5 млн рублей, в 2022-ом — 652,7 млн руб.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что федеральная комиссия решила предоставить Ингушетии субсидию из федерального бюджета в 2021-2022 годах на софинансирование проекта рекультивации и экологической реабилитации территории Малгобека, загрязненной при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности. Соответствующее письмо о принятом решении поступило в экологическое ведомство региона от Минприроды РФ.

С 2018 года Минприроды Ингушетии проведен большой объем работы для включения мероприятий по рекультивации упомянутого земельного участка в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Совместно с мэрией Малгобека проведены кадастровые работы и оформлено право муниципальной собственности на участок под свалкой. В установленном порядке разработана и утверждена соответствующая проектно-сметная документация. Получены заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня и экспертизы достоверности сметной стоимости объекта.

Приказом Минприроды России в 2019 году свалка включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Заявка о предоставлении субсидии с приложением полного комплекта документов была направлена в Минприроды РФ.

В 2019 году в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» полностью ликвидированы две крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское общей площадью 18,75 га.