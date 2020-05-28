Более десятка начинающих фермеров и сельхозкооперативов получат гранты в Ингушетии
Совместная работа регионального Минсельхоза, АККОРИ и Ингушского РФ АО «Россельхозбанк» позволит в ближайшее время начинающим фермерам и сельхозкооперативам получить грант на поддержку и развитие своего бизнеса.
По словам директора регионального филиала РСХБ Абубакара Киева, в списке для рассмотрения обозначены 12 грантополучателей.
«В настоящее время они активно подают соответствующие документы. После этого документы до конца мая будут представлены в головной Банк для принятия окончательного решения», — отметил он.
Также Киев сообщил, что в рамках реализации соглашения между Ингушским РФ и ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов республики разработан пилотный проект по льготному кредитованию членов АККОРИ для сезонных работ.
«На начальном этапе речь идёт о 20 кейсах региональных КФХ, оформленных согласно требованиям банка», — подчеркнул директор Ингушского филиала Россельхозбанка.