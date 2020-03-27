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Более чем на 20% уменьшилось число убийств в Ингушетии в минувшем году

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Более чем на 20% уменьшилось число убийств в Ингушетии в прошлом году, отметил в своем отчете на заседании парламента республики министр внутренних дел по региону Михаил Коробкин.

По его словам, о нарастающем уровне правопорядка в республике свидетельствует снижение на 17% числа краж. Грабежей стало на 20% меньше. Разбойные нападения произошли только 4 раза. Неправомерное завладение транспортом снизилось на 46%. Такие же тенденции снижения статистики правонарушений прослеживаются по многим видам преступлений.

В докладе министра внутренних дел генерала Коробкина шла речь о наиболее острых направлениях работы полиции. На четверть, по сравнению с прошлым отчетным периодом, выросло число выявленных преступлений экономической направленности, в том числе, в топливно-энергетической сфере.

На снижение социального напряжения в республике повлияло пресечение преступлений превентивной направленности, на 15% более успешное за отчетный период. Именно этот вид преступлений имеет высокое влияние на чувство защищенности жизни и здоровья граждан, а именно — хулиганство, истязания, побои, угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, в том числе, повлекших смерть потерпевших, сказал министр.

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