Более 800 детей-инвалидов в Ингушетии получили бесплатную помощь дантиста благодаря гранту «Машука»

«Проект наш направлен на помощь инвалидам всех возрастных категорий. Всего мы охватили 850 детей-инвалидов в рамках цикла обучающих уроков и мастер-классов по всей республике. В проекте задействован врач-стоматолог, медсестра и психолог. Каждый из них рассказывает и показывает детям на муляжах, как правильно чистить зубы, какую функцию выполняют они в организме человека, какая пища полезна, а какая вредит здоровью. Все происходит в игровой форме, подобраны даже мультфильмы. В завершение дети получали в подарок зубные щетки и пасты», — сказала Мальсагова.

По ее словам, сумма гранта составила 300 тысяч рублей, на эти деньги были закуплены материалы и оплачены транспортные расходы.

«В частности мероприятия прошли в Реабилитационном центре в Магасе, Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ, благотворительном фонде «Мял», Ассоциации инвалидов, учебном центре «Другой взгляд» и республиканском центре дистанционного обучения», — резюмировала Лиза Мальсагова.

Напомним, что Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на «Машуке» была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.