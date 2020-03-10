Акция

Более 800 детей-инвалидов в Ингушетии получили бесплатную помощь дантиста благодаря гранту «Машука»

0

В Ингушетии прошел цикл мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний у детей с ОВЗ и их родителей в рамках реализации проекта-победителя «Машук-2019». Консультационную поддержку от квалифицированных дантистов получили 850 детей-инвалидов, сообщила газете «Ингушетия» автор проекта Лиза Мальсагова.

«Проект наш направлен на помощь инвалидам всех возрастных категорий. Всего мы охватили 850 детей-инвалидов в рамках цикла обучающих уроков и мастер-классов по всей республике. В проекте задействован врач-стоматолог, медсестра и психолог. Каждый из них рассказывает и показывает детям на муляжах, как правильно чистить зубы, какую функцию выполняют они в организме человека, какая пища полезна, а какая вредит здоровью. Все происходит в игровой форме, подобраны даже мультфильмы. В завершение дети получали в подарок зубные щетки и пасты», — сказала Мальсагова.

По ее словам, сумма гранта составила 300 тысяч рублей, на эти деньги были закуплены материалы и оплачены транспортные расходы.

«В частности мероприятия прошли в Реабилитационном центре в Магасе, Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ, благотворительном фонде «Мял», Ассоциации инвалидов, учебном центре «Другой взгляд» и республиканском центре дистанционного обучения», — резюмировала Лиза Мальсагова.

Напомним, что Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на «Машуке» была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госдума приняла в основном чтении законопроект о поправке к Конституции России
Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России
Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА
Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»
В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры»
В виртуальном концертном зале Ингушетии состоится концерт Российского молодёжного симфонического оркестра
Ректор исламского института в Ингушетии выступил за внесение в преамбулу Конституции России слова «Бог»
Минкультуры Ингушетии приглашает молодежь республики к участию в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани проходит выставка «Галерея знаменитых женщин Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 