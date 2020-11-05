Более 80 школ и колледжей Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, высокоскоростным интернетом в 2020 году обеспечены более 80 образовательных организаций в рамках проекта «Информационная инфраструктура». В ходе первого этапа реализации данного проекта к сети интернет подключены 46 общеобразовательных организаций республики: со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с — для организаций, расположенных в сельской местности. Во втором этапе проведена работа по подключению высокоскоростного интернета в 35 школах и колледжах республики.

Ученики образовательных организаций не смогут посещать определенные интернет-сайты. А завершить работу по обеспечению всех школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется в 2021 году.

«Интернет подключается со встроенным контент-фильтром, наличие которого обеспечивает защиту обучающихся от информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания», — сообщил ведущий специалист информационно-аналитического отдела Минобрнауки региона Руслан Мальсагов.

Отметим, что работу по обеспечению школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется завершить в 2021 году.