Более 80 школ и колледжей Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету

0

Более 80 школ и колледжей в Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, высокоскоростным интернетом в 2020 году обеспечены более 80 образовательных организаций в рамках проекта «Информационная инфраструктура». В ходе первого этапа реализации данного проекта к сети интернет подключены 46 общеобразовательных организаций республики: со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с — для организаций, расположенных в сельской местности. Во втором этапе проведена работа по подключению высокоскоростного интернета в 35 школах и колледжах республики.

Ученики образовательных организаций не смогут посещать определенные интернет-сайты. А завершить работу по обеспечению всех школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется в 2021 году.

«Интернет подключается со встроенным контент-фильтром, наличие которого обеспечивает защиту обучающихся от информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания», — сообщил ведущий специалист информационно-аналитического отдела Минобрнауки региона Руслан Мальсагов.

Отметим, что работу по обеспечению школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется завершить в 2021 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дагестанские врачи спасли школьника из Ингушетии, получившего сильные ожоги
Калиматов напомнил, что за несоблюдение договорных обязательств к подрядчикам будут применены санкции
В Ингушетии планирую создать новые технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей
Глава Ингушетии принял участие в заседании по вопросам регионального развития
От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия — Моя история» в Пятигорске
Ингушские юнармейцы доказали, что знают историю своей страны
Курорт «Армхи» проводит новую акцию по снижению цен
В пяти населенных пунктах Ингушетии введут новые школы по нацпроекту «Образование»
Ингушский спортсмен Абу-Муслим Парчиев выступит на первенстве Европы по дзюдо в Хорватии
Ещё одна площадка в Назрани стала местом для досуга детей и взрослых
В Ингушетии за весь период от Covid-19 вылечилось более 6 тыс. человек

Главное

Яндекс.Метрика

 