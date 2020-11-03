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Более 80 образовательных учреждений подключили к интернету в Ингушетии в 2020 году

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В Ингушетии более 80 школ и колледжей подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщили СМИ в пресс-службе Минобрнауки региона.

«Высокоскоростным интернетом в 2020 году обеспечены более 80 образовательных организаций республики в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». В ходе первого этапа реализации данного проекта к сети интернет подключены 46 общеобразовательных организаций республики: со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с — для организаций, расположенных в сельской местности. Во втором этапе проведена работа по подключению высокоскоростного интернета в 35 школах и колледжах республики», — сказали в Минобразования.

Отмечается, что ученики образовательных организаций не смогут посещать определенные интернет-сайты. А завершить работу по обеспечению всех школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется в 2021 году.

Напомним, что нацпрограмма «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

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Более 80 школ и колледжей Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету

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