Нацпроекты

Более 7,5 тыс. новых ученических мест планируется создать в Ингушетии в 2021 году

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Власти Ингушетии намерены в текущем году создать свыше 7600 новых ученических мест, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В соответствии с планом общеобразовательные школы на 540, 704 и 720 мест откроются в трех городах и пяти сельских поселениях в течение 2021 года в рамках реализации нацпроектов.

Все основные объекты строятся по нацпроекту «Образование», благодаря которому будут возведены 9 школ на 720 мест: по две в Назрани и Сунже, остальные 5 в сельских поселениях Троицкое, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Яндаре.

Нацпроект «Жилье и городская среда» обеспечит сельского поселения Яндаре Назрановского района еще одной школой на 504 места. В населенном пункте с населением порядка 10 тысяч жителей уже действуют три школы, однако их мощностей не хватает на покрытие потребностей поселения, а одно учебное заведение, 1970 года постройки, является аварийным. Также школа, рассчитанная на 704 ученика, появится в столице республики — Магасе.

Согласно материалам ответственных ведомств, при планировании возведения объектов был проведен мониторинг численности обучающихся в конкретных населенных пунктах с целью определения приоритетности строительства.

Одной из магистральных задач при реализации проектов, помимо качества и своевременности проведения работ, руководством республики обозначено обеспечение объектов надлежащей сопутствующей инфраструктурой. Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил региональному правительству проконтролировать меры обеспечения коммуникациями всех вводимых социальных объектов.

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