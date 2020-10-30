Более 700 продуктовых наборов и жертвенное мясо раздали малоимущим к годовщине событий осени 1992 года
Республиканские власти организовали масштабную благотворительную акцию по раздаче жертвенного мяса и продуктовых наборов малообеспеченным семьям в рамках мероприятий, посвященных памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.
«По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова Миннацем совместно с благотворительными фондами проведена благотворительная акция в помощь малоимущим», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его данным, более 700 семей из Ингушетии и сел Пригородного района получили помощь в виде мяса, муки, сахара и других продуктов первой необходимости.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», основные общенациональные траурные мероприятия к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта прошли в пятницу на территории Мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года «ГIоазот кашамаш» в Назрани, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий.
На акцию пришли тысячи жителей различных населенных пунктов.