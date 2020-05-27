Более 66% заболевших Covid-19 в Ингушетии люди среднего и пожилого возраста

Детей до 14 лет инфицировано — 112, подростков от 15 до 17 лет — 25 человек, молодых людей от 18 до 35 лет — 510.

Самое большое количество среди людей среднего возраста от 35 до 59 лет — 785, старше 60 лет — 474 человека.

Напомним, по состоянию на 27 мая в республике проведено 11314 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 1906 проб положительных на Covid-19 (+40 человек за сутки).

Всего с 30 марта текущего года умерло 44 человека, выздоровело — 786.

Остаются под наблюдением 1260 человек, из них в условиях самоизоляции — 708.