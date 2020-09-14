Более 66% от числа избирателей проголосовало на выборах депутатов горсовета Сунжи

«На выборах в городе Сунжа по состоянию на 18 часов проголосовало 66,49% избирателей (12881 человек)», — сказал собеседник издания.

Как отметил представитель регионального Избиркома, жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало, фактов нарушения законодательства не выявлено.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», выборы депутатов горсовета проходили на девяти избирательных участках: в шести общеобразовательных школах, в лицее, в Доме народного творчества и на избирательном участке № 903, расположенном во Дворце культуры, за которым закреплено больше всего избирателей. В списки избирателей внесено более 19 тысяч человек.

Были приняты все меры безопасности для избирателей. Наблюдатели отмечали, что на участках соблюдены все эпидемиологические нормы.

В этом году за 20 депутатских мандатов городского совета боролись 50 кандидатов, представляющих четыре думских партии: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

Чтобы избежать излишнего скопления жителей на участках, единый день голосования по всей стране было решено растянуть на три дня — с 11 по 13 сентября. Помимо самой процедуры голосования, для сунженцев организовали концерт.