Нацпроекты

Более 600 зрителей посетили виртуальный концертный зал в Ингушетии, созданный в рамках нацпроекта «Культура»

0

В Минкультуры России подвели итоги года по созданию виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». В 2020 году в стране появилось 80 виртуальных концертных залов.

«Выступления известных коллективов и солистов становятся доступными по всей стране, даже в самых отдаленных городах России. Это особенно важно для юных зрителей, которые в увлекательной форме повышают уровень знаний в сфере культуры. Дети абсолютно бесплатно знакомятся с лучшими образцами исполнения классической музыки на большом экране, не подвергая себя риску во время дальних поездок в неблагоприятных эпидемиологических условиях. Трансляции идут как в записи, так и в режиме реального времени», — отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

В Ингушетии также успешно функционирует первый в регионе виртуальный концертный зал, созданный на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в Летнем амфитеатре в Назрани в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, формат которого позволяет жителям республики в онлайн-режиме стать зрителями знаковых федеральных и региональных культурных мероприятий.

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов с самого начала поддержал идею открытия виртуального концертного зала и отметил огромную важность этого сравнительно нового явления в области культуры.

«Виртуальный концертный зал уже действует во многих регионах страны и вот теперь пришел в Ингушетию. Есть уверенность, что проект очень быстро станет составной частью нашего культурного пространства и будет по достоинству оценен жителями республики», — отметил ингушский министр.

За несколько месяцев работы виртуального концертного зала прямые трансляции концертов, преимущественно из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского, посмотрели более 600 зрителей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году
Размер материнского капитала в 2021 году увеличится
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова
Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур
Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи
В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 130 человек
В Карабулаке приняли городской бюджет на следующий год

Главное

Яндекс.Метрика

 