Более 600 зрителей посетили виртуальный концертный зал в Ингушетии, созданный в рамках нацпроекта «Культура»

«Выступления известных коллективов и солистов становятся доступными по всей стране, даже в самых отдаленных городах России. Это особенно важно для юных зрителей, которые в увлекательной форме повышают уровень знаний в сфере культуры. Дети абсолютно бесплатно знакомятся с лучшими образцами исполнения классической музыки на большом экране, не подвергая себя риску во время дальних поездок в неблагоприятных эпидемиологических условиях. Трансляции идут как в записи, так и в режиме реального времени», — отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

В Ингушетии также успешно функционирует первый в регионе виртуальный концертный зал, созданный на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в Летнем амфитеатре в Назрани в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, формат которого позволяет жителям республики в онлайн-режиме стать зрителями знаковых федеральных и региональных культурных мероприятий.

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов с самого начала поддержал идею открытия виртуального концертного зала и отметил огромную важность этого сравнительно нового явления в области культуры.

«Виртуальный концертный зал уже действует во многих регионах страны и вот теперь пришел в Ингушетию. Есть уверенность, что проект очень быстро станет составной частью нашего культурного пространства и будет по достоинству оценен жителями республики», — отметил ингушский министр.

За несколько месяцев работы виртуального концертного зала прямые трансляции концертов, преимущественно из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского, посмотрели более 600 зрителей.