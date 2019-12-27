Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе

По информации собеседника нашей газеты, по итогам состязаний победителями в командном зачете стали каратисты бойцовского клуба «Крепость», функционирующем при Главном управлении МЧС России по республике. В клубе занимаются дети сотрудников чрезвычайного ведомства.

Каратэ клубу «Горец» из Верхних Ачалуков досталось «серебро», а бронзовые награды увезли в Карабулак воспитанники клуба «Вайнах».

«Бои получились зрелищными и захватывающими. Никто не хотел уступать. В ходе турнира спортсмены продемонстрировали отличную технику и хорошее владение приемами рукопашного боя», — прокомментировал выступление каратистов Исса Катиев.

Победители и призеры турнира получили кубки, медали и дипломы из рук заместителя начальника Главного управления Саварбека Даурбекова и тренера клуба «Крепость» Исмаила Рассумова.

В рамках спортивного праздника также состоялось чествование победителей чемпионата Европы по кемпо каратэ — Данила Бекова и Назира Цурова. От имени начальника Главного управления генерал-майора Руслана Колоева ребятам вручили благодарности.