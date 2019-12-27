Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе
Свыше 60 бойцов в возрасте от 8 до 13 лет собрались в столице республики для участия в турнире по каратэ, приуроченном к празднованию Дня спасателя России, сообщил «Ингушетии» представитель регионального управления МЧС Исса Катиев.
По информации собеседника нашей газеты, по итогам состязаний победителями в командном зачете стали каратисты бойцовского клуба «Крепость», функционирующем при Главном управлении МЧС России по республике. В клубе занимаются дети сотрудников чрезвычайного ведомства.
Каратэ клубу «Горец» из Верхних Ачалуков досталось «серебро», а бронзовые награды увезли в Карабулак воспитанники клуба «Вайнах».
«Бои получились зрелищными и захватывающими. Никто не хотел уступать. В ходе турнира спортсмены продемонстрировали отличную технику и хорошее владение приемами рукопашного боя», — прокомментировал выступление каратистов Исса Катиев.
Победители и призеры турнира получили кубки, медали и дипломы из рук заместителя начальника Главного управления Саварбека Даурбекова и тренера клуба «Крепость» Исмаила Рассумова.
В рамках спортивного праздника также состоялось чествование победителей чемпионата Европы по кемпо каратэ — Данила Бекова и Назира Цурова. От имени начальника Главного управления генерал-майора Руслана Колоева ребятам вручили благодарности.