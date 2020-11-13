Нацпроекты

Более 60 работников культуры Ингушетии повысили квалификацию в рамках федеральной программы «Творческие люди»

0

В Ингушетии 68 работников культурно-досуговых учреждений прошли переподготовку в рамках федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба регионального профильного министерства.

Свою квалификацию повысили сотрудники аппарата Министерства культуры Ингушетии, Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева и работники подведомственных библиотек, ансамбля «Ингушетия», Культурно-технического центра, детских художественных школ, Ингушского драмтеатра имени Идриса Базоркина, колледжа искусств, ГКУ «Школа искусств», Республиканского дома народного творчества, Мемориального комплекса жертвам репрессий, филармонии имени Ахмета Хамхоева, Театра юного зрителя.

Как сообщила газете «Ингушетия» Хатима Хадзиева, в республике в текущем году в полной мере реализуется национальный проект «Культура». В рамках проекта в отдаленных селах субъекта созданы модельные библиотеки, которые отвечают всем самым современным федеральным стандартам. У жителей сел появилась возможность проводить свой досуг, обучаться рисованию, вокалу и разным ремеслам благодаря возведенным с нуля и реконструированным домам культуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии состоялось открытие центра управления регионом
Ведущие научные сотрудники из Москвы посетили Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани
Ингушский ТЮЗ представит «Красную Шапочку» на фестивале «Театральное Зазеркалье»
Драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль «Сертификат» по пьесе Эсет Теркакиевой
Ингушский ансамбль «Сунжа» примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки»
В сельском поселении Барсуки завершена укладка дорожного полотна протяженностью 2400 метров
В Ингушетии за сутки скончались три человека с Covid-19
Турецкие строительные компании намерены принять участие в реализации масштабных проектов на территории России
Благоустройство общественных территорий в Сунженском районе Ингушетии завершается
В Ингушетии прошёл III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
Сбербанк: ипотека с господдержкой остаётся драйвером рынка жилой недвижимости на Юге России и Северном Кавказе

Главное

Яндекс.Метрика

 