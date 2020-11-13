Более 60 работников культуры Ингушетии повысили квалификацию в рамках федеральной программы «Творческие люди»

Свою квалификацию повысили сотрудники аппарата Министерства культуры Ингушетии, Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева и работники подведомственных библиотек, ансамбля «Ингушетия», Культурно-технического центра, детских художественных школ, Ингушского драмтеатра имени Идриса Базоркина, колледжа искусств, ГКУ «Школа искусств», Республиканского дома народного творчества, Мемориального комплекса жертвам репрессий, филармонии имени Ахмета Хамхоева, Театра юного зрителя.

Как сообщила газете «Ингушетия» Хатима Хадзиева, в республике в текущем году в полной мере реализуется национальный проект «Культура». В рамках проекта в отдаленных селах субъекта созданы модельные библиотеки, которые отвечают всем самым современным федеральным стандартам. У жителей сел появилась возможность проводить свой досуг, обучаться рисованию, вокалу и разным ремеслам благодаря возведенным с нуля и реконструированным домам культуры.