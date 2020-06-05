Более 58% жителей Ингушетии, заразившихся Covid-19, выздоровели

На 5 июня проведено 15170 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2268 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+40 за сутки).

Умерших за весь период 61 человек, выздоровевших — 1323 (+119 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.

Госпитализировано 435 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 216.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

С 5093 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под медицинским наблюдением 1167, из них находятся в условиях самоизоляции на дому — 732.