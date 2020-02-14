Более 55 тысяч зрителей Wink на Ставрополье смотрят ТВ и фильмы онлайн

Традиционное телевидение, фильмы и сериалы благодаря Wink можно смотреть как дома, так и за его пределами в любой точке мира на разных гаджетах. Сервис доступен на приставке Wink+, которая подключается по Wi-Fi от сети любого провайдера. Скорость интернета от 25 Мб/с и выше обеспечит оптимальное качество. Для удобства есть возможность проводного подключения. Кроме этого, сервис предоставляется на приставках AppleTV и AndroidTV, устройствах с операционной системой iOS и Android, на телевизорах Smart (LG и Samsung), а также на портале win. rt. ru.

«Wink — это не только телевидение, это новый формат развлекательно-познавательного контента. Помимо телеканалов и видеотеки абонентам «Ростелекома» доступны сервисы «Караоке» и «Ростелеком. Лицей» с образовательными программами по русскому и английскому языкам, математике и уроками для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Любители спорта уже оценили официальные прямые трансляции UFC на русском языке. Для киноманов мы собрали лучшие мировые фильмы и сериалы с эксклюзивными переводами. Wink — это возможность каждому члену семьи выбирать что и когда смотреть, планировать время отдыха и не упускать приятных моментов за семейным просмотром любимых фильмов», — отметила Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

На платформе Wink представлены более 200 телеканалов, свыше 18 тысяч фильмов и сериалов. Пользователи сервиса могут ставить на паузу, перематывать и продолжать просмотр видео с любого места и в удобное время, скачивать фильмы на свое устройство и смотреть даже там, где нет интернета: в поезде, самолете, в парке или на отдыхе в других странах. Пропущенный выпуск передачи всегда под рукой в архиве. Контент предоставляется в высоком качестве HD и Ultra HD (4K). Абонент может объединить приставку и до 5 других устройств под одной учетной записью.

«Для меня важную роль играет простота и удобство приложения, в Wink контент разбит по категориям и с подборкой фильмов по интересам, плюс я всегда могу посмотреть анонс телепрограмм и отметить для себя то, что хочу посмотреть. Количество фильмов и их разнообразие впечатляет, стал замечать, что практически не смотрю ТВ дома через телевизор, теперь Wink на смартфоне стал моим личным кинотеатром», — поделился Александр Авдеев, клиент «Ростелекома».

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в подписках Wink: «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов». По акции «Включайте праздники» доступен промо период на 14 дней бесплатного просмотра 101 ТВ-канала и 7000 фильмов с подборкой «Для двоих», «Для него» и «Для нее».

Подключение услуги не занимает много времени — достаточно скачать приложение на одно или несколько устройств и зарегистрироваться в нем, либо на портале https://wink.rt.ru, используя свой номер мобильного телефона.

Подробную информацию можно найти на сайте, портале wink.rt.ru компании, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.