Более 5,5 тыс. жителям Ингушетии оказана благотворительная помощь в памятный для народа день

Благотворительные мероприятия к 76-й годовщине депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году охватили порядка 5700 тысяч жителей республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Сегодня на Мемориале памяти и славы в Назрани состоялся многотысячный митинг с участием неравнодушных жителей республики, а также гостей из КБР и КЧР.

«В этот трагичный день я хотел бы передать слова скорби от всего народа Карачаево-Черкесии. Сердце любого карачаевца сопереживает вам. Нам понятна ваша боль и горечь — и по-другому быть не может. Сегодня я вспоминаю слова матери, которая со слезами рассказывала про эшелоны репрессированных. Это были тяжелые времена, но наши народы выстояли», — отметил представитель делегации от КЧР Шагабан Тоторкулов.

После митинга собравшиеся прочли коллективную молитву за всех пострадавших и погибших за годы ссылки. Чтение молитв по усопшим, раздача малоимущим жертвенного мяса, экспозиции, театральные постановки, посвященные трудностям депортации, и другие мероприятия памяти жертв репрессий прошли в эти дни во всех населенных пунктах республики.

Напомним, 23 февраля 1944 года ингушский народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию, включая и тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР.