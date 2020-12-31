Более 500 детей в селах Пригородного района получили новогодние подарки от Главы Ингушетии
В Ингушетии стартовала благотворительная акция, в рамках которой три дня подряд по всей республике будут розданы 3 000 подарков от Главы региона. Первые 550 подарков уже раздали волонтеры детям, проживающим в селах Пригородного района.
«По всей республике будут розданы 3 000 подарков. Детям из Пригородного района мы уже передали 550 из них», — рассказал газете «Ингушетия» один из волонтеров.
Ранее наше издание сообщало, что в регионе также проходит благотворительная акция «Елка желаний» в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной».
К ней присоединился Махмуд-Али Калиматов, он снял с ели, установленной в мраморном зале администрации Главы республики, три открытки с новогодними желаниями детей и исполнил их.