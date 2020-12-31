Более 500 детей в селах Пригородного района получили новогодние подарки от Главы Ингушетии

«По всей республике будут розданы 3 000 подарков. Детям из Пригородного района мы уже передали 550 из них», — рассказал газете «Ингушетия» один из волонтеров.

Ранее наше издание сообщало, что в регионе также проходит благотворительная акция «Елка желаний» в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной».

К ней присоединился Махмуд-Али Калиматов, он снял с ели, установленной в мраморном зале администрации Главы республики, три открытки с новогодними желаниями детей и исполнил их.